Bøsseaksjonen er avlyst

Torsdag 12. mars skulle russen ved Eid vidaregåande gå rundt med bøsser på dørene til folk på Nordfjordeid og bygdene rundt. Det var i samband med Krafttak mot kreft at russen skulle ha aksjonsdag.

No vert dette avlyst som følgje av koronaviruset. Ifølgje aksjonssjef Marie Lillestøl skal russen no gå rundt og legge lapp med vipps nummer i postkassene i staden.

Russen i heile landet, som er blant dei som deltek under Krafttak mot kreft, har onsdag fått ei melding frå Kreftforeninga, som skriv at det no er bestemt i samråd med Folkehelseinstituttet at alle bøsseaksjonar vert avlyst frå no av.