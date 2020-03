Sa ja til apotek i Eid næringspark

Nyhende

Det er Åsen & Øvrelid som på vegner av Retail1 AS har søkt om å få bygge to tilbygg på til saman 292 m2 bruksareal (BRA) og 309 m2 bebygd areal (BYA)tilbygg til bygget som i dag huser REMA 1000 og Europris. Påbygga er eit kaldt-lager ved inngangen til Europris på om 120m2 og eit tilbygg på nordenden av bygget på 172m2, som er tenkt nytta til detaljhandel i form av Apotek 1 som ønskjer å etablere seg her. Eid næringspark ligg like ved Eid legesenter og Eid tannklinikk.