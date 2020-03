Nyhende

- No i tolvte time kjem det melding frå fylkesrådmann at alle arrangement i Vestland fylkeskommune er avlyst med umiddelbar verknad. Det vil seie at fylkesmeisterskapen her på Eid vidaregåande skule er utsett på ubestemt tid, fortel Ove Lillestøl, avdelingsleiar ved Eid vgs.

- Dette er synd, men vi må følgje instruksane vi får, påpeikar han.