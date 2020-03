Hareide vil ha prioriteringsliste på vegprosjekt i vest

Nyhende

Statsråden skal snart utarbeide ein ny Nasjonal transportplan. Då vil kryssande interesser leggje press på han.

– Det blir ei utfordring å gjere alle fornøgde, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til Bergens Tidende.

Innan 13. mars kjem dei ulike etatane med sine anbefalingar for NTP 2022–2033. Samferdselspolitikarar og lobbyistar frå heile Noreg vil jobbe hardt for å få «sitt» prosjekt så høgt som mogleg på prioriteringslista. Regjeringa vil leggje fram innstillinga si i januar/februar neste år, og planen skal vedtakast i Stortinget same vår.

I Vestland fylke er Hordfast til Stord og ny E16 og bane til Voss (kalla K5) dei to største prosjekta, med ein prislapp på 38–45 milliardar kvar. Men i tillegg er det ei rekke små og store prosjekt som håpar på pengar i den kommande Nasjonal transportplan (NTP).

Dei seks største prosjekta har ein førebels prislapp på nesten 130 milliardar kroner.

– Eg må komme fram til ei prioriteringsliste. På eit tidspunkt er det naturleg at eg utfordrar denne regionen på prioriteringar. Då må vi sjå på heilskapen og kostnadene for prosjekta, seier Hareide til avisa.

Hareide seier at prioriteringsdiskusjonen må komme til hausten.

– Då handlar det om totaliteten. Kor mykje pengar skal vi bruke i NTP, og kva vil desse prosjekta koste. Vi må sjå på verdiskapinga desse prosjekta gir.(©NPK)

Innspel til Nasjonal Transportplan 2022–2033 Talte med ei stemme Regionrådsleiar Alfred Bjørlo presenterte semja frå Nordfjordrådet saman med Gloppen-ordførar Leidulf Gloppestad og Stryn-ordførar Per Kjøllesdal. Semja gjeld Stad Skipstunnel, RV 15, E39 og ferjeavløysing Lote-Anda.

– Må stå samla Det var ei oppglødd forsamling av politikarar og samferdsleinteresserte som nyleg var samla på Skei der tema var innspel til Nasjonal Transportplan (NTP) 2022–2033.