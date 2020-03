- Dei redda liva våra

Nyhende

Det var fint vêr med blå himmel då dei starta skituren nedanfrå Grøndalen klokka 11.10 laurdag føremiddag. Dei tre eidarane gjekk innover til Grøndalsetra og skråa oppover til Kyrkjefjellet (1482 m.o.h.), ei rute som Jarle er godt kjend med å gå. Dei brukte mellom to og ein halv og tre timar opp til toppen. Medan dei heldt på med fellane skaut det laust.

‒ Det var som å slå på ein brytar, seier Jarle.

Frå å vere kuling, kom det brått nokre kraftige vindkuler og dei måtte halde på alt utstyret, så det ikkje skulle blåse bort. Dei bestemte seg for å gå litt nedover til ein lunare stad.

Vinden gav seg ikkje. Sikta var dårleg. Dei tok feil kurs og gjekk i ring.

‒ Vi hadde på oss bra med klede, men det var skikkeleg kalde gufs, det kjendest ut som 20 minus.

‒ Vi gjekk vel og tulla på i ein og ein halv time før vi i 16-tida kontakta hjelpemannskap. Vi var heldige som hadde mobildekning. Vi hadde ikkje peiling på kvar vi var hen. Etter kvart handla det om å halde varmen og kjempe for livet, fortel Jarle.

Dei prøvde å grave seg ei hole med ei av skia, og dei prøvde med hendene. Det enda med at ei av skia forsvann i eit vindkast ut for eit stup. Hola tetta seg fort att i snøstormen. Dei måtte halde seg i bevegelse for å prøve å halde varmen. Jarle fortel at redningsmannskapa meiner at dei ikkje hadde klart seg gjennom natta. Du blir sakte men sikkert nedkjølt.

Det vart først forsøkt med helikopter, men dei måtte gje opp. Vêret var for dårleg. Redningsmannskapa frå Røde kors tok seg oppover med skutarar, både frå Grøndalen og frå Austefjordsida.

‒ I halvtitida dukka det opp ein lyskastar. Då hadde vi berre 10 prosent batterikapasitet igjen på mobilen, fortel Jarle. Det viste seg at dei hadde teke feil kurs og trakka nedover på nordsida. Han forklarer at på Kyrkjefjellet må du følgje renna nedover enten til Austefjorden eller til Grøndalsetra. Gjer ein ikkje det, så er det mange stygge stup som ein kan gå seg utfor.

Dei kom ned til Austefjorden i halveittida om natta og fekk varme seg, før dei vart køyrd til Grøndalen der bilen stod,

‒ Etter forholda går det veldig bra med oss.

‒ Hjelpemannskapa gjorde ein kjempeinnsats. Dei redda nok liva våra, seier Jarle Hjelmeland til Fjordabladet.

Les også på NRK

Ekstreme vêrforhold på toppen

Endre Henriksen frå Volda Røde kors var aksjonsleiar. Han opplyser at Volda Røde kors, Volda og Ørsta Røde kors skredgruppe og Stryn skredgruppe, til saman 20 mann deltok i redningsaksjonen.

Henriksen fortel at mannskapet karakteriserte forholda på toppen som ekstreme. Det var vind, null sikt og låge temperaturar. Både mannskap og dei tre som vart funne var nedkjølte. Transporten nedover gjekk hurtig og greitt.

‒ Dette er ein av dei mest krevjande aksjonane vi har hatt her oppe, seier Henriksen.

‒ Hadde dei klart seg over natta?

‒ Det ønskjer eg ikkje å spekulere i. Det var veldig utfordrande på toppen.