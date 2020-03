Ber om auka innsats for flyktningar

Nyhende

Fylkessårsmøtet til Vestland KrF vedtok i dag følgjande resolusjon:

Norge må, saman med resten av Europa, ta ansvar og gjennomføre ein felles dugnad mot migrant- og flyktningeleirane i det austlege Egeerhavet. Vi kan ikkje, med vår forplikting på menneskeverd som kristen kjerneverdi, vite om dei fryktelege overgrepa som skjer med born i td Morialeiren på Lesbos uten å reagere.

Vestland KrF støttar humanitære organisasojonar i kravet om at sårbare born i leiren blir evakuert. Også FNs Høykommissær for flyktninger ber europeiske land vise solidaritet og ansvarsdeling – og samarbeide med Hellas om relokalisering.

EU og vestlege land har langt på veg kjøpt seg ut av migrantkrisa med støtte til eit hardt pressa Hellas, og ved å stanse straumen av migrantar og flyktningar gjennom å gjere avtalar med transittland som Tyrkia, Libya og Niger. Den seinare utviklinga i Tyrkia vil auke presset på Hellas og resten av Europa ytterlegare. Det må settast inn store krefter for å løyse flyktningesituasjonen i nærområdet. Men samtidig vil det vere trong for at Europa ter mot og busett fleire.

Vestland KrF ber regjeringa auke innsatsen for å få til ei felles eupopeisk løysing for dei som er stranda i overfylte flyktningeleirar, og redde særleg born frå ein oppvekst i dagleg vald og mishandling.

Vestland KrF ber difor regjeringa:

• Setje i verk relokalisering av 1000 asylsøkere frå Hellas til Norge, i tillegg til dei 3000 regjeringa har gjort generelt vedtak om.

• Innføre mellombels stopp i retur av asylsøkjarar frå Noreg til Hellas