Kan bli 35 nye bueiningar

Dvergsdal & Sunde Bygg AS sette allereie i 2013 i gang arbeid med detaljregulering for utviding av Mogrenda bustadfelt på gnr. 56 bnr. 45. Ose Ingeniørkontor AS utarbeida eit planframlegg for bustadfelt kalla «Hjelletunet», men framdrifta stoppa opp fordi det kom motsegn frå Forsvarsbygg.

Motsegna hadde bakgrunn i at bustadfeltet ville ligge innanfor raud støysone med utgangspunkt i korthaldsskytebana ved Firda Kaserne. Det kunne dermed ikkje tillatast bustadbygging i området.

Retningslinene vart revidert i 2016, slik at støysonene kring korthaldsskytebana vart innskrenka. Dette innebar at bustadfeltet i planframlegget kom utanfor raud støysone og inn i gul støysone, der det kan tillatast bustadbygging. Motsegna vart trekt ved brev 17. februar 2020.

Plansaka vert no lagt fram for vedtak, og kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak er at privat framlegg til detaljregulering for utviding av Mogrenda bustadfelt vert vedteke, men med nokre endringar.

Saka skal handsamast av Utval for areal og eigedom i Stad kommune tysdag 10. mars.

Ulike hustypar

Det vert i «Hjelletunet» lagt opp til ei blanding av bustadtypar, noko som også kan gi større spreiing i alderssamansetninga på dei som etablerer seg i det nye bustadfeltet. Av planomtalen går det fram at det skal kunne byggast firemannsbustadar, tomannsbustadar og einebustadar i Hjelletunet. Det vert peika på at firemannsbustadar og tomannsbustadar er relevant for unge som er i etableringsfasen og eldre som ikkje har behov for ein stor einebustad lenger. Einebustadane passar for dei som er midt i livet, og då gjerne for dei som har barn. Ein vil dermed få mange generasjonar buande i Hjelletunet. Eksisterande einmannsbustad vert ståande som den er. Det vert maks 35 nye bueiningar.

Leikeplass

Bustadane skal tilpassast terrenget og omkringliggande eksisterande bustadar med omsyn til utforming, samt material- og fargeval. I planomtalen står det at husa bør i størst mogleg grad ha same eller liknande arkitektonisk utforming, som harmonerer med eksisterande bustadar.

Det skal opparbeidast felles leikeplass som blir på om lag 400 m². Her kan det settast opp varierande leikeapparat som kan passe til ulike aldersgrupper, men i hovudsak barn i alderen 1–7 år. Dette fordi dei har behov for leikeareal nær bustaden. Tomta er flat og leikeplassen skal vere universelt utforma. Leikeplassen ligg omtrent midt i området og er dermed godt tilgjengeleg for alle bustadane i planområdet. Den er også plassert med tanke på å ligge lengst vekk frå vegen som går til Leivdalsmona, samt utanfor raud støysone frå skytebana.

God arealutnytting

Det nye bustadarealet er i stor grad dyrka mark og skog, men Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen har ikkje avgjerande merknader til planframlegget. Dei konstaterer at det er lagt opp til ti tomannsbustader, tre firemannsbustader og tre einebustader, og er fornøgde med at dette gir ei relativt god utnytting av tilgjengeleg areal.

Ligg ikkje på Hjelle

Det har kome merknad som gjeld val av namnet «Hjelletunet», at dette er misvisande, sidan området ikkje ligg på gnr. 52 Hjelle, men på gnr. 56 Leivdal.

Kommunedirektøren er samd i at namnet på feltet er misvisande, og oppmodar utbyggar til å finne eit meir ‘treffande’ namn. I kommunen sitt sakssystem er planen registrert som «Detaljregulering for utviding av Mogrenda bustadfelt».

Kommunedirektøren merkar seg at føresegn vedkomande overvasshandtering ikkje stiller krav til at overvassnettet skal ta høgde for framtidig auka nedbørsmengd og peikar på at dette bør vere eit krav i alle planar.