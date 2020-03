5. plass til Magnus og 6. plass til Johan-Olav

Fleire av skikyttarane frå Eid IL og Stårheim IL hevdar seg i toppsjiktet under junior-NM i Folldal. Magnus Skreide Bakke kom på 5. plass under sprinten i dag, medan det vart 6. plass for Johan-Olav Smørdal Botn.