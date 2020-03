‒ Ikkje smitt andre

Nyhende

Siri Sandvik meiner at ein del folk kanskje i for stor grad står på og går på jobb også om ein er sjuk. Kan hende bør ein heller bli heime, spesielt dersom ein har ein jobb der ein står i fare for å smitte andre.

Sandvik seier at ho sjølv, om ho var i risikogruppa no i desse koronatider ville ha vore meir forsiktig enn vanleg med å oppsøkje plassar der det er mange folk som ein ikkje har oversikt over.

‒ Faren når smittefokuset er så sterkt som no er at ein kan skape unødig angst i befolkninga, men det som kan vere skummelt er om dei som er smitta ikkje følgjer karantenereglane og smittar folk som er i ein risikogruppe.

Blir oppdatert

Som varaordførar i Stad kommune vert Siri Sandvik (Ap) oppdatert dagleg om koronaviruset av kommuneoverlege i Stad og beredskapssjefen i Vestland. Det som vert lagt til grunn for råda er å følgje retningslinjene frå folkehelseinstituttet (fhi) og dei forholdsreglane dei til ei kvar tid tilrår.

Siri Sandvik presiserer at det er kommuneoverlegen som er smittevernansvarleg i Stad kommune, og at alle må forhalde seg til dei råda han gjev. ‒ Stad kommune si heimeside er til ei kvar tid oppdatert med relevant informasjon om koronaviruset.

Ofte og lenge

‒ Ein bør vaske hendene ofte nok og lenge nok og ta omsyn om ein må hoste eller nyse. Til vanleg er vi kanskje ikkje gode nok, konstaterer Sandvik, som sjølv er utdanna lege. Ho peikar på at råda for handvask og host og nys er gode råd også når det gjeld influensa og vanleg forkjøling. Erfaringa er at når det er stort fokus på smitteoverføring, så ser ein at influensa og forkjøling også går ned.

Folkehelseinstituttet rosar barna: Dei er flinke til å vaske seg Barn blir sannsynlegvis ikkje alvorleg sjuke av det nye viruset og er heller ikkje viktige smittespreiarar, meiner Folkehelseinstituttet.

113 med påvist koronasmitte i Noreg Til saman har 113 personar i Noreg fått påvist koronavirus. Fredag har Folkehelseinstituttet fått rapportert at ytterlegare 27 personar har testa positivt.

Russetreff i Bergen blir avlyst På grunn av koronavirusutbrotet har Bergen kommune vedtatt at russetreffet på Verftet fredag blir avlyst. Rundt 1.300 russ var venta til festen.

Koronaviruset: Diabetesforbundet avlyser alle arrangement Diabetesforbundet avlyser alle arrangement for mars og april som følgje av koronautbrotet. Personar med diabetes er i risikogruppa for alvorleg sjukdom.