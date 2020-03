Kommunedirektør Åslaug Krogsæter

Tilrår at det blir gitt løyve til tilbygg

Komande veke skal Utval for Areal og eigedom handsame Retail 1 AS sin søknad om tilbygg på eksisterande bygg i Eid næringspark. Åslaug Krogsæter, kommunedirektør i Stad kommune, tilrår at det vert gjeve rammeløyve til tiltaket som omsøkt.