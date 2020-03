Opning av Regionalt pilegrimssenter Selje

Nyhende

Kystpilegrimsleia er ei pilegrimslei som går frå Egersund til Trondheim, og som har 26 nøkkelstader med spesiell kulturell interesse. Kystpilegrimsleia er éi av ni godkjente pilegrimsleier og europeiske kulturvegar i Noreg.

Regionalt pilegrimssenter Selje skal ha ansvar for koordinering med kommunar, fylket, næringsliv, Den norske kyrkja og frivillige om skilting, merking og tilrettelegging for pilegrimsferdsel ved dei fem nøkkelstadene Gulatinget i Eivindvik, Kvernsteinparken i Hyllestad, Svanøy, Kinn kyrke og Selja kloster.

Pilegrimssenteret i Selje er det andre senteret som blir opna på Kystpilegrimsleia av totalt fire. Det er for kort tid sidan opna eit regionalt pilegrimssenter på Avaldsnes, og det skal opnast regionale pilegrimssenter i Bergen og på Smøla.

Nasjonalt pilegrimssenter ved avdelingsdirektør Hans Morten Løvrød vil saman med Fylkesdirektør for kultur i Vestland Per Morten Ekerhovd, ordførar Alfred Bjørlo i Stad kommune, Ragna-Sofie Grundt Moe frå Bjørgvin bispedøme og Marita Gunn Aarvik frå styringsgruppa for prosjekt Kystpilegrimsleia delta ved opninga. Ei rekke andre gjester er også inviterte.

Opning av Selje pilegrimsstove

10. mars blir det også opning av Selje pilegrimsstove, som er samlokalisert med Sunnivautstillinga på kommunehuset i Selje. Pilegrimsstova er ein stad der reisande pilegrimar kan få informasjon om nøkkelstadane langs Kystpilegrimsleia, få stempla pilegrimspasset og finne ro og kvile.

Nytt innbyggjartorg med bibliotek, frivilligsentral, turistinfo og eining for lokal samfunnsutvikling er no på plass i 1. etasje i kommunehuset i Selje.. Med dette har innbyggjarar og besøkande i ytre del av Stad kommune fått eit meir tilgjengeleg og samla tilbod - og ein ny møtestad for små og store.