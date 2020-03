Landbruket er under press frå mange kantar

Nyhende

Det sa Anders Felde, leiar i Sogn og Fjordane Bondelag, i opningstalen til årsmøtet. Heile talen til bondelagsleiaren finn du i framhaldet.

«Når Hyen Bondelag inviterer bygda for å informere og gjere opp status etter flaumen i haust. Når samstyret i Sogndal diskuterer organiseringa for landbruk i nye Sogndal kommune med politikarar og administrasjon. Når det er bondekafé på Nordsida. Då er bondelaget på sitt beste. Fordi vi gjer noko for heile bygda, fordi vi gjer noko for medlemmene våre og fordi vi gjer politikarane medvitne på alt det fantastiske vi i landbruket får til, og sist og ikkje minst fordi bondelaget skapar møteplassar lokalt der bønder møter bønder. Mange av dokke er flinke til å arrangere aktivitetar lokalt, og fleire har litt å gå på. I lag har vi eit ansvar for å skape stoltheit og motivasjon for matproduksjon, skape levande og attraktive bygder gjennom lokal verdiskaping og nytte garden sine resursar.

Vi er eit grasfylke, men vi er også eit stort fylke på grønt, bær og frukt. Fleire små mottak som står føre investeringar. Vi produserer fantastiske råvarer, men bur langt frå marknaden. Skal vi lukkast i framtida må vi vere best på organisering. Planane om ei felles pakkeri og mottak for heile frukt- og bærnæringa i Sogn og Fjordane er komne langt. Eit overveldande fleirtal av produsentane stemte ja til å fortsette fusjonsprosessen i januar. Det er avgjerande for framtida for frukt- og bærnæringa i Sogn og Fjordane at ein lukkast i arbeidet med å samle seg kring eit felles pakkeri. Fleire tilsette å spele på i ein hektisk sesong, ein større aktør i marknaden som sikrar sal av produkta, større investeringsevne, alt dette tryggjer frukt og bærnæringa som vi er so stolte av.

FN er tydelege på at vi skal produsere meir mat i eit meir uroleg klima til ei veksande befolkning. Den sørlege delen av verda blir hardast ramma, og då først og fremst gjennom tørke og mangel på vatn. Det betyr at Norge har eit ansvar for å legge til rette for ei høgare sjølvforsyning i framtida, enn det vi har i dag. Korleis vi nyttar areala blir då heilt avgjerande.

I Norge har vi ei produksjonsdeling som skal sikre oss at vi nyttar dei beste areala til korn- og planteproteinproduksjon, og drøvtyggarane skal nytte grasa i grasområda. Men vi har ein meir finmaska politikk enn som so, vi sikrar frukt-, bær- og grøntproduksjonen på dei områda på Vestlandet som er godt eigna til dette. Dette er klima-, miljø- og areal-politikk på sitt beste. Fordi det sikrar høgare sjølvforsyning, fordi det legg til rette for ein arealbruk som gjer at bonden i utgangspunktet skal produsere høgverdig plantekost som kan nyttast til menneskemat, gitt at dette er mogeleg. Dette sikrar ein spreidd matproduksjon som igjen gir lågt smittepress, ei spreidd verdiskaping og ikkje minst ein mat-beredskap der spreidd produksjon over heile landet sikrar befolkninga i Norge mot uår. Likevel ser vi at produksjonen sentraliserer seg både i fylka og nasjonalt. Vi treng tøffare politiske grep for å sikre ein sterkare kanaliseringspolitikk.

Mykje av vår argumentasjon kring det underet drøvtyggaren er, er at dei forvandlar lågverdig protein i graset til høgverdig protein og energi i form av kjøt og mjølk. Når grasarealet i arealsone 1 og 3 har auka med 180 000 dekar frå sidan årtusen, samtidig som kornarealet i dei to arealsonene har gått ned med knappe 380 000 dekar so seier det oss også at vi ikkje treff godt nok med politikken. Ein sterkare kanaliseringspolitikk som sikrar vekst i kornareala, samtidig som vi sikrar at drøvtyggaren (sau, kyr og geit) blir liggande i dei områda der det ikkje er mogeleg å produsere anna enn gras. Dette gir vekstmogelegheiter for drøvtyggaren i grasområda, til dømes på Vestlandet og i Nord-Norge. Det betyr at vidare satsing innan ammeku og sau må rettast mot grasområda! Samstundes må vi lukkast med å gjere overgangen frå båsfjøs til lausdrift for mjølkebruka mellom 15-30 kyr lønnsame, for det er dei sjeldan i dag.

Kanskje må vi til med vektskiftetilskot både i kornproduksjonen og i grasproduksjonen for å sikre rett produksjon med betre kvalitet og auka mengde. Distriktstilskot fungerer godt på kjøtproduksjon og mjølkeproduksjon. Kanskje burde det vore lansert ei grunntilskot eller distriktstilskot i kornproduksjonen også, for å gjere dei meir marginale kornområda meir lønsame. Er vi heldige so greier vi å putte på struktur også, og då må vi greie å løfte kornareala i Norge.

Eg vart overraska over kor mange frå Vestland som ville selje kvoten sin i utkjøpsordninga. Uoffisielle tal viser at det er ca. 25-30 % leigekvotar som ynskjer å selje. Snittkvota for dei som vil selje er ca. 70 000 liter, ikkje so ulikt resten av landet. Min konklusjon på dette er at mjølkebønder med 70 000 liter ikkje ser seg sjølve som ein del av framtida. Kan vi leve med ein landbrukspolitikk som diskvalifiserer mange av 15-30 kyrs bruka for å vere ein del av framtida i Norsk mjølkeproduksjon. Dei ser at dei må tredoble produksjonen for å vere i nærheita av å gjer ei lønsam investering knytt til lausdriftskravet. Vi i Sogn og Fjordane Bondelag meiner at det no er avgjerande at vi får endra investeringsverkemiddala slik at vi treff dei bruka som KRF har løfta fram som 15-30 kyrs bruket. Vi må skape eit framtid for desse bruka og vi må gjere det i 2020.

Det er av og til eg lurer på om vi lukkast med å fortelje kva som skal til for å sikre eit landbruk over heile landet. Når KLF (kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund) kallar forslaget om dobbelt mottaksplikt på kjøt for «tvingende nødvendig», so er dei faktisk på ville vegar. Mottaksplikt skal sikre at kjøt, mjølk og egg blir henta over heile landet, altso eit sikkerheitsnett for bonden. Mottaksplikt er ikkje eit instrument for å redusere risiko for kjøtbransjen, der dei kan sikre seg større tilførslar, samtidig som Nortura i større grad er forplikta til å ta imot det som til dømes Fatland ikkje får seld. Kva blir resultatet: Ein enno sterkare konkurranse om kjøtet i dei sentrale strøk, ei dyrare marknadsregulering og tilrettelegging for ein auka overproduksjon. Kanskje er håpet til KLF ei svekking av Nortura som marknadsregulator? Noko som i realiteten er ei svekking av bonden sin plass i verdikjeda. Eit Nortura med minkande del av tilførslane på slakt, er i realiteten ei avvikling av Nortura si evne til å sette pris i marknaden og ein truar evna til å drive marknadsregulering. Ei svekka marknadsregulering er eigentleg eit «game over» for store deler av distriktslandbruket slik vi kjenner det i dag.

Import av ulike meierivarer utgjer no meir enn 300 millionar liter mjølk, og dette må vi verkeleg ta på alvor. Vi ser at det er konkurranse om råvarene nokre plassar i landet, og på salssida seier TINE at dei vinn i distrikta og private aktørar har ein sterkare posisjon i sentrale strøk. Gjennom konkurransefremmande tiltak i PU-ordninga betalar vi no 182 millionar kroner for å sikre at TINE får konkurranse. Ei PU ordning som skulle sikre lik mjølkepris uansett produksjon, ei PU ordning som skulle sikre inntransport av mjølk over heile landet, ei PU ordning som skulle støtte opp om dei «svakaste» råvareprodusentane betalar no ut mykje pengar til Kavli og andre eigarar av privat meieri. Konkurranse er bra, men politikarane kan ikkje bruke PU ordninga til dette. Dersom dei meiner det er rett å betale for konkurranse i meierisektoren so må dei ta dette over statsbudsjettet.

Eg er for konkurranse, eg synest det er fantastisk at Nordfjord Kjøtt skapar 300-400 arbeidsplassar i Loen og at dei foredlar lokale kjøtråvarer til varer vi kan kjøpe i butikk, vi har Fatland med 4 mrd i omsetning og slaktemengde på 37 tusen tonn. Dette er flott, men er det desse som treng å avlaste risikoen for ? Eg synest det er sutrete av ein kjøtbransje som eg eigentleg har vore imponert over. Vi har eit ansvar for å syte for at dobbelt mottaksplikt ikkje blir vedteke! Vi har eit ansvar for at vi får brukt 182 millionar kroner, som i dag er nytta til konkurransefremjande tiltak til å i staden styrke konkurranseevna til norsk mjølk. Anten gjennom ei lågare avgift på konsummjølka eller auka tilskot til osteproduksjonen.

For å kalle ein spade ein spade; Både dobbelt mottaksplikt og konkurransefremmande tiltak handlar om ein ting: Auke avkastninga i fond uke avkastninga i fond eller as som blir eigd av nokre rike (menn) i svart dress. Det handlar ikkje om bønder i kjeledress.

Alt dette handlar om distriktslandbruket og eit landbruk over heile landet. Det handlar om framtida til norsk landbruk !! Trur vi at vi treng meir eller mindre politisk styring for å sikre eit landbruk over heile landet? Trur vi det er dobbelt mottaksplikt som syter for at dei tre siste lamma på Bremangerlandet blir henta i midten av oktober? Er det Q meieriet som syter for at det blir henta mjølka i Finnmark?

Vårt største konkurransefortrinn er eit landbruk over heile landet, relativt små konsesjonsgrenser, dette gir oss eit lågare smittepress og lågt medisinforbruk. Dette er dette største konkurransefortrinnet vi har !!... og vi er i ferd med å glippe på det. Å glippe på eit landbruk over heile landet vil gå ut over samfunnsberedskapen. Det vedkjem ikkje berre norsk landbruk. Det vil råke heile lokalsamfunnet.

Meir politikk må gje sterkare geografiske verkemiddel og auke verdiskapinga i distriktslandbruket. Meir politikk vil gje sterkare styringsverktøy for marknadsreguleringa og konsesjonsgrenser, meir politikk vil styrke matprodusenten i verdikjeda for mat. Meir politikk innan matsektoren er framtidsretta og moderne. Trygg mat, rein mat, nok mat, matproduksjon over heile landet handlar faktisk om rammevilkåra for bonden. Det handlar om ei fredeleg verd. Norske bønder er allereie i dag i første divisjon fordi vi har hatt eit unikt samarbeid mellom Staten, organisasjonane og samvirka. Vi må vere tydlege til politikarane at vi vil opp i elitedivisjonen og for å få det til må vi ha meir politikk.

Utfordringa med rovvilt er for stor også i vårt området. Vi har ein ulv som har etablert seg fast langt vest i fylket. Det vert gjort ein stor jobb for å få den felt. Honnør til dei som står på både med organisering og fellingsforsøk. At dåverande Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen skyvde lisensfellingsperioden for ulv ut i tid på hausten gjer felling vanskelegare. Å jobbe for endra regelverk med ein tidlegare start på lisensfelling på hausten er VIKTIG.

Uttak av jerv i indre Sogn er avgjerande for småfenæringa. Endringar i regelverk, gjer at det har oppstått utfordingar for SNO ved bedøvelse (sokalt medikamentell immobilisering) av jerv før uttak. Utan denne mogelegheita vil det vere umogleg for SNO å felle einskildindivid i våre beiteprioriterte område. Det vil også gjere det vanskelegare med hi-uttak. Beitenæringa i Indre Sogn kan ikkje leve med ein slik situasjon og dette er ei hastesak. Tore Storehaug tok ballen raskt, når han fekk informasjon om saka. Vi treng politikarar frå alle parti som tek ballane vi sender ut.

Vi arbeider også med flytting av lisensfellingsperioden for jakt på ulv utanfor ulvesona. Det må vere billegaste løysinga for samfunnet at denne fell saman med hjortejakta.

Det å nytte naturresursane over heile landet er bra for klima. Klima og miljø handlar ikkje verre om CO2 utslepp. Det handlar om at skogen som vi eig og driftar binder 50% av heile Norge sine utslepp. Det handlar om det naturlege krinsløpet der alt det grøne veks via fotosyntesen og binding av karbon. Ja vi er matprodusentar, men vi er også den desidert største aktøren i karbonbindings bransjen. Metan som kyra rapar er ein kortliva klimagass som blir nedbroten i løpet av 12-15 år. Dei fossile energibærarane frå oljen blir akkumulert og det tek fleire hundre år å bryte ned. Det var rett å inngå ei klimaavtale med regjeringa, der vi forpliktar oss til kutt på 5 millionar tonn CO2 innan 2030. Det handlar ikkje om kutt i kjøttforbruk, men om å gjere ting litt smartare og betre på kvar enkelt gard. Auka avlingar, meir grøfting, utfasing av fossil energi, betre lagring og spreiing av husdyrgjødsel og mykje mykje meir. Vi treng ei fondsordning der vi sjølve kan sette av pengar for å gjere investeringar knytt til anten reduksjon av utslepp eller klimatilpassingar.

Verdas vakraste matproduksjon ligg i Vestland. Med fjordar og fjell og bønder som bit seg fast i bratte bakkar. Det er framtidsretta med 70 sauer i Selje gitt at ein nyttar utmarksbeite, det er framtidsretta med potet og grønsaksproduksjon i Lærdal, det er framtidsretta med ammeku i Haukedalen gitt at dei nyttar utmarksbeite, det er framtidsretta med mjølkerobot for 20 mjølkekyr i Luster. Men det blir ikkje framtidsretta utan eit Bondelag som gjer jobben. Eit Bondelag med aktive lokallag og fylkeslag som er «på hugget» og set dagsorden for politikarane og syner fram landbruket til forbrukarane.»

Godt årsmøte og stå på for Norsk landbruk. Vi må framsnakke bonden for det er berre han som gjer at vi overlever morgondagen gjennom sin matproduksjon.