Blei plukka ut til Melodifestivalen

Nyhende

Melodifestivalen er det svenske namnet på nasjonal Melodi Grand Prix. Sjølve finalen finn stad i Stockholm no på laurdag, med i alt tolv melodiar som skal konkurrere. Og plukke ut ein vinnar til den internasjonale finalen. Den finn stad i Rotterdam med to semifinalar 12. og 14. mai, og endeleg finale 16. mai. Ein av låtane som kan gå vidare frå Sverige er «Talking in my sleep», skrive av Alexander Standal Pavelich.

Tilfeldig på gruppe

Alexander opplyser at han var tilfeldig på eit låtskrivingskurs i Malmø i september. Der blei deltakarane delt inn i grupper for å skrive ein låt.

–Der kom eg tilfeldig i gruppe saman med den svenske artisten Paul Rey, og ein produsent. Saman skreiv vi denne låten som no går vidare til finalen i Melodifestivalen, fortel Alexander som også seier at dette er ein låt som han har tenkt på lenge.

–Melodien er noko eg har hatt ein idé om gjennom fleire år faktisk. Det er først no eg har sett denne tanken ut i livet, seier låtskrivaren frå Nordfjordeid som no er busett i Drøbak.

Til Stockholm

På laurdag er Alexander Pavelich og sambuaren på plass i Friends Arena i Stockholm, saman med eit publikum på rundt 30.000. Då får han oppleve sin eigen låt på ei stor scene og eit spektakulært show.

–Grand Prix er mykje større i Sverige enn i Norge. Det er ein konkurranse som engasjerer her heime, men i Sverige er merksemda kring Grand Prix mykje større. Det blir også sett på som ein meir seriøs musikkonkurranse enn kva som har vore tilfelle i Norge, seier Pavelich som i dag har gått over frå å vere artist til å bli låtskrivar for andre artistar som Julie Bergan og Alan Walker til dømes.

Spelt på radio

Alexander trur sjølv at låten hans har rimeleg sjanse til å nå høgt opp.

–Det er den låten av dei tolv som no blir spelt mest på radio i Sverige til dømes. Den handlar om kjærleik og det å sakne nokon. Og drøyme om at den som er borte kjem til deg i draumane. Det er ein song om håp, trass eit litt trist tema, seier Alexander som no gler seg til snart å ta turen til Stockholm for å ta del i den svære Grand Prix festen.