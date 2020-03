Nyhende

To førarar fekk skiftleg manglar og ein bil fekk bruksforbod under storkontrollen.

- Det vart skrive ut eit gebyr for manglande bruk av bilbelte. Det vart også skrive ut eit gebyr for ikkje å ha med vognkort under køyring, samt ein for ikkje å ha med førarkort, opplyser Svein Arne Henjesand i Statens vegvesen.

I tillegg vart det skrive ut ein kontrollseddel for mangel med lys, samt at ein sjåfør måtte rydde i frontruta før han fekk køyre vidare.