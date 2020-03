Venstre utfordrar Fylkesordføraren om lærlingar

Nyhende

– Det er ein gledeleg auke i talet ungdom som vel yrkesfag, seier Alfred Bjørlo (Venstre), i ei pressemelding.

– Likevel ser vi at det er sterkt varierande rundt om i nye Vestland kor mange av ungdommane som får læreplass – både mellom ulike regionar og i ulike fag. Slik kan vi ikkje ha det i eit nytt fylke. No må vi sørge for at vi brukar «beste praksis» frå dei to tidlegare fylka på alle fagområde, slik at alle ungdommar i Vestland som vel yrkesfag får læreplass og ein god start på si yrkeskarriere, seier Alfred Bjørlo.

I fylkestinget onsdag 4. mars spør Bjørlo kva fylkesordføraren vil gjere for å sikre at beste praksis i dei tidlegare fylka for å skaffe læreplassar til lærlingar, blir vidareført og utvikla til felles praksis i heile Vestland fylke.