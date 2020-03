Klar for ny Americanafestival i Gymmen

Nyhende

Det klart for den tredje Americanafestival i Gymmen! Også i år vil du kunne høyre fengande musikk med element frå folk, country, bluegrass og blues. På scena står artistar med både lokal og nasjonal forankring.

Real Ones

I over 25 år har Real Ones vore eit av dei aller finaste og beste livebanda i landet. Låtkatalogen deira passar perfekt til Gymmen Americanafestival, og vi gler oss forrykande til at dei står på scena i Gymmen laurdag 7. mars som headliner av festivalen. Det vert stor stas!

«I over 25 år har Real Ones imponert som et fantastisk liveband. De starta som et rent folkemusikkband, men som følge av ei stadig søken etter nye uttrykk har de sidan da utvikla seg til å bli et av Norges mest særeigne ensembler i krysningspunktet mellom folk, pop, rock med klare referansar til verdsmusikk og elektronika. Real Ones har alltid mottatt svært gode kritikkar for sine plater og har blitt godt mottatt av publikum verda over. 1994 heldt Real Ones sin første konsert i Bergen. 25 år, 11 album, 4 EP’er, 2 Spellemannpriser, 975 konsertar i 15 land på 3 kontinenter senere, er de fem barndomsvennene klare for nye eventyr!»

Atle Oen

Plateaktuelle Atle Oen har samla eit topplag av lokale musikarar og spelar eigne låtar i americanasjangeren. Då vert det sjølvsagt smakebitar frå den kommande plata på Gymmen Americanafestival.

Misery and Company

Fleirstemt feelgoodmusikk på fele, banjo, kontrabass og gitar. Dei stiller sjølvsagt med eit flett nytt sett sidan sist og garanterer «mighty fine pickin`and singin» av beste blågrasmerke!

Delta Daisy and the hot shots

Delta Daisy and the Hot Shots presenterer ei av landets røffaste bluesstemmer på ein solid grunnmur av Blues og Rock

Naustdals

5 stk. blad frå familien Naustdal goes americana.

Kulturskulen i Stad

Lokale talent frå den lokale kulturskulen goes americana.