Slik vert vêret framover

Nyhende

Den siste veka har det vore flotte forhold i skiløypene og i skibakken og mange har nytta moglegheitene til å kose seg med langrenn, alpint og aking. Ved Harpefossen skisenter var det i helga mykje folk og fulle parkeringsplassar, og i Stigedalen var det også fullt med bilar. No ser det ut til at det kjem til å vere gode skimoglegheiter i store deler av kommunen og resten av Nordfjord den komande veka.

På Harpefossen skisenter skal det ifølgje Yr vere lettskya og sol onsdag med temperaturar rundt minus ei grad. Torsdag til søndag ser det ut til at det vert skya vêr og rundt minus to til ei grad. Ifølgje Yr er det moglegheit for at det skya vêret fortsett ut over neste veke med temperaturar rundt 0 og ei grad.

I låglandet vert det både onsdag og torsdag delvis skya og sol og mellom 3 til 5 grader i den indre, ifølgje Yr. Torsdag ser det ut til at det vert heilt vindstille. Fredag, laurdag og søndag ser også ut til å bli greie dagar der det truleg vil vere skya vêr og rundt fem til seks grader. Slik ser det ut til å halde seg fram til onsdag neste veke, men då kan det kome regn.