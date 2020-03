Seks tilsette i Helse Førde får ikkje gå på jobb 

Nyhende

Kommunikasjonsjef Terje Ulvedal i Helse Førde opplyser til Fjordabladet at det er ingen helsepersonell frå dei som er i heimekarantene på grunn av korona.

‒ Vi har derimot seks tilsette hos oss som ikkje får gå på jobb. Men dei er ikkje i karantene, dei må vere heime frå jobb. Dette er ein konsekvens av dei nye råda for tilsette i helse som FHI kom med søndag. Ingen av dei har symptom på sjukdom, men har vore i område med vedvarande smitte og må vere heime i 14 dagar, opplyser Ulvedal.

‒ Kva er skilnaden på karantene og det å ikkje få gå på jobb?

‒ Det er stor skilnad. Dei som er i karantene er i praksis isolerte heime.

‒ Dei som ikkje får gå på jobb, kan ha slekta på besøk, dei kan handle på butikken og dei kan gå over til naboen for å ta seg ein øl, men dei får altså ikkje gå på jobb, forklarer Ulvedal. Tiltaket gjeld 14 dagar etter at dei har kome frå område med vedvarande koronasmitte.

‒ Er nokon av dei frå Nordfjord?

‒ To av dei seks er knytt til Nordfjord sjukehus, opplyser kommunikasjonssjefen til Fjordabladet tysdag ettermiddag.

