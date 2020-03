Helsetensta er førebudd

Nyhende

Det seier Kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld og leiar for Stad helse, Linda Gotteberg og viser til at verda er inne i ein helsesituasjon som krev ekstra merksemd.

I årets første månad kom eit utbrot med eit nytt Koronavirus (COVID-19) i Kina. Dette er eit virus som ikkje tidlegare har vore påvist hos menneske. Etter utbrotet i Kina har viruset spreidd seg til ei rekkje andre land. Også Norge. Spørsmålet er korleis vi skal halde oss til det som skjer. Er det viktigaste vi kan gjere å tømme apoteket for ansiktsmasker, i forsøk på ikkje å bli smitta?

Handhygiene

–Vi tilrår ikkje at friske personar brukar ansiktsmaske. Unntaket er friske personar som jobbar i helsetenestene. Feil bruk av munnbind kan tvert om auke smittefaren fordi folk som brukar munnbind tek seg oftare til ansiktet. Luftvegsinfeksjonar smittar ved at virus eller bakteriar blir overført frå luftvegane hos ein sjuk person (dropesmitte) til ein annan person. Dei viktigaste råda for ikkje bli smitta av viruset er å vaske hendene hyppig med vatn og såpe. Må du hoste, så bruk anten papirlommetørkle som du kastar, eller host i olbogen, og ikkje host mot andre menneske. Det har god førebyggande effekt mot influensa, omgangssjuke og anna som har hyppigare førekomst no i vintermånadane, seier Thomas Vingen Vedeld, som er kommuneoverlege der ein del av jobben også handlar om smittevern.

–Kva er symptoma, og kva gjer ein om ein kjenner seg dårleg?

–Symptoma er som ved andre luftvegsinfeksjonar, feber, hoste, pustevanskar, brystsmerter og sår hals. Kjenner du at du har slike symptom, og har vore i eit område med vedvarande spreiing av koronaviruset dei siste 14. dagane, eller om du har vore i kontakt med ein person som har fått påvist at han eller ho er sjuk med det nye viruset dei siste 14 dagane, så ta kontakt med fastlege eller legevakt på telefon. Det er viktig at du ikkje møter fysisk opp venterom eller legekontor, seier Vingen Vedeld som legg til at dersom du mistenker at du er sjuk med det nye koronaviruset, så hald deg heime til du har konferert med lege og fått råd og vegleiing.

–Det er også viktig at du ikkje ringer 113, men 116117, seier Linda Gotteberg.

Stor pågang etter munnbind og Antibac Apoteket utselde Apoteket på Nordfjordeid har den siste tida hatt stor pågang frå folk som vil kjøpe munnbind.

Balansert

–I dag opplever vi at koronaviruset blir påvist stadig fleire plassar i Norge. Kva gjer helsetenesta i kommunen om det blir påvist lokalt?

–Viruset er ikkje farleg for normalt friske personar, og det gjeld dei aller fleste av oss. Dei som er utsette er eldre personar over 80 år, og personar som er sjuke frå før av, og som har nedsett immunforsvar. For helsevesenet er det viktig at vi gjev ei balansert framstilling av alvorsgrad, seier Vingen Vedeld som

–I Stad kommune er det utarbeidd klare planar på korleis ein skal handtere personar der det er mistanke om mogleg smitte av COVID-19, seier Linda Gotteberg.

–Kva om det blir påvist smitte i ein barnehage, og eller skule? Blir skulen stengt? Blir arrangement avlyst, slik vi har sett andre stader i verda?

– Vi er ikkje der i dag. Som smittevernlege har eg mynde til å sette i verk tiltak, men å snakke om det no vert reint hypotetisk. Har du fått påvist smitte, og elles er normalt frisk, blir du følgt opp av helsetenesta. Eit godt råd kan vere at ein avgrense sosial kontakt. Er du i karantene heime treng du ikkje kaste ut mann og barn, men du bør avgrense kosen, og ta dei normale hygienereglane på alvor, i tillegg til at du ikkje hostar på folk, og held avstand. Utsette grupper vil få den hjelp dei treng, anten av kommunehelsetenesta eller spesialisthelsetenesta, seier Thomas Vingen Vedeld som legg til at det for alle kan det vere greitt å ha handdesinfeksjon tilgjengeleg dersom handvask ikkje er mogleg.

–Men det er viktig å påpeike at dersom hendene er synleg skitne eller våte har handdesinfeksjon redusert effekt, seier han og legg til at den største utfordringa med COVID-19 sett i forhold til andre virussjukdomar er at ein ikkje har nokon vaksine mot sjukdomen.