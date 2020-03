Apoteket utselde

Nyhende

–Munnbind har vi vore utselde for ei stund. Det same er alle våre leverandørar. Det nye no er at vi også er utselde for Antibac, seier styrar ved Vitisapotek, Susanna Niskanen.

Koronaviruset: Helsetensta er førebudd – I Stad kommune er det utarbeidd klare planar på korleis ein skal handtere personar der det er mistanke om mogleg koronasmitte.

Ikkje nødvendig

–Når folk spør etter munnbind gjev vi dei same råd som Folkehelseinstituttet, at det ikkje er nødvendig for normalt friske personar å bruke munnbind. Det er dei som er sjuke som må beskytte smittespreiing som må bruke munnbind i tillegg til folk som jobbar i helsevesenet, seier Susanna Niskanen som også er utseld for Antibac.

–Antibac reknar eg med at vi får inn i løpet av veka, seier apotekstyraren som legg til at Vitusapotek følgjer nøye med på korleis situasjonen utviklar seg.