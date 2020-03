Takka av gamleleiaren

Nyhende

Årsmøtet vart halde på Eid kyrkjetun 25. februar. Her fekk dei besøk av v 1. nestleiar i Vestland KrF, Beate Bondevik Lie.

Stein Robert Osdal vart takka av etter 8 år i kommunestyret, 4 av dei som ordførar i Selje for KrF, samt eitt år som lokallagsleiar.

Nyvald lokallagsleiar er Ruben Dalsbø frå Ervik og Lars Helge Hopland frå Eid innstilt som nestleiar. Det politiske arbeidet held fram med Ronald Dalsbø og Sissel Ommedal som faste medlemmer i kommunestyret, med Jessica Haaland som 1. vara.

Resolusjonar frå årsmøte:

FV 620 – Stad KrF vil regulere ein ferdig veg med gul midtstripe frå Kjøde til Sandvik. Flaskehalsutbetringar må skje i tråd med denne reguleringsplanen, slik at ein unngår dobbelt arbeid i form av parallelle vegtrasear på strekningar der dagens forslag til flaskehalsutbetringar ikkje er i tråd med dagens forslag til heilskapleg vegutbygging.

Det er viktig å få regulert ein veg som kan byggast ut stegvis på denne måten. Stad KrF meiner det er viktig no å dimensjonere vegen riktig framfor å kome raskt i gang. Med omsyn på all busstrafikk, Stad skipstunnel, og turiststraumen som venteleg vil kome, er dette turvande! Når belastninga på denne vegstrekninga vert stor må planen vere klar og vi er lite tente med ei flaskehalsutbetring slik forslaget frå Nordplan syner om 5 år.

I fylgje intensjonsavtalen mellom Selje og Eid kommunar, har denne vegen høgst prioritet i Stad kommune. Det er soleis forventa at kommunestyret i Stad kommune fylgjer dette opp.

Gang- og sykkelvegar rv. 15

Stad KrF vil prioritere gang og sykkelvegar på strekningar som er skuleveg innanfor 4 km grensa der ein ikkje får gratis skuleskyss. Skuleborn på veg til skulen har krav på ein trygg og god skuleveg. Dette vil stimulere til meir fysisk aktivitet og mindre farleg biltrafikk kring skulane. Mindre risiko for ulykker, betring for miljøet.

Særskilt fokus på naudsynt regulering og byggestart for strekninga: 1. Indre Røed til Stårheim sentrum.

Gang- og sykkelveg fylkesvegar

Stad KrF vil prioritere gang og sykkelvegar på strekningar som er skuleveg innanfor 4 km grensa der ein ikkje får gratis skuleskyss. Skuleborn på veg til skulen har krav på ein trygg og god skuleveg. Dette vil stimulere til meir fysisk aktivitet og mindre farleg biltrafikk kring skulane. Mindre risiko for ulykker, samt betring for miljøet.

Strekningane det gjeld: Selje sentrum, Flatraket og Leikanger-Stave.

Særskilt fokus på ferdigstilling av oppstarta reguleringsarbeid og snarleg byggestart etter politisk prioritert rekkefylgje.

Tannlege i Vestland og Stad

Stad KrF ynskjer at det vert utgreidd eit ambulerande tannhelsetilbod for befolkninga som har lang veg til tannlegekontor i Vestland fylke. Eit ambulerande tannlegekontor kan organiserast med å utruste ein tannlegebuss som tilfredsstiller krav til eit tannlegekontor. Med ei slik løysing oppnår vi fleire effektar: Mindre miljøbelastning ved at færre mennesker må flytte på seg. Større skatteinngang til stat og kommune ved at foreldre ikkje lenger må ta fri frå jobb i mange timar for å køyre til kommunesenteret og indre logistikkutfordringar og familiefrustrasjonar.

Trafikkteljing

Stad KrF vil ha på plass trafikkteljepunkt på sentrale strekningar i Stad kommune for å få oppdaterte tal for ÅDT (årsdøgntrafikk). Stad kommune står framfor store reiselivsprosjekt og samferdselsprosjekt (Stad skipstunnel) som ein spår vil generere meir trafikk. Dagens vegstandard og særskilt strekninga Kjøde-Sandvik, men og Drage-Hoddevik, (Leikanger-Ervik-Vestkapp) og Almenningsfjellet – Eide er av ein standard som vanskeleg kan tole ein auke i trafikkmengda.

Basseng i ytre

Stad KrF ynskjer basseng i ytre del av Stad kommune. Heldigvis har dei fleste parti uttalt seg positivt til denne viktige satsinga.

Då saka vart handsama i Selje i 2018, stemte KrF for eit forslag om å utgreie eit større alternativ der ein skulle sjå på fleirbrukshall og svømmebasseng i lag. Frykta var at levetida med å pusse opp eit 50 år gamalt bygg ikkje forsvarte desse kostnadane. Samstundes som vi hadde ein tanke om å samlokalisere fleire kommunale/private tenester.

Difor er KrF positive til korleis saka no utviklar seg. Dette er eit stort løft for Stad kommune og eit særdeles viktig sak for bulyst og trivsel i ytre delar av Stad kommune. Difor tener vi no saka med å gå ei ekstra runde for å sjå om ein kan få til noko betre. Eit nybygg vil ha lengre levetid, er meir moderne og svarar til dagens standard. Brei brukarmedverknad i prosessen vidare bør leggje grunnen for korleis tilbodet skal sjå ut. Ei ekstra runde for å sjå om ein kan få til offentleg – privat samarbeid er og positivt.

La oss ha tolmod og kløkt i denne saka og jobbe fram ei løysing for basseng i ytre Stad kommune, som er meir framtidsretta enn å pusse opp eit 50 år gamalt bygg.

Krev oppstart av Stad skipstunnel

Stad KrF meiner at regjeringa må gjere som lova om Stad skipstunnel.

I samband med offentleggjering av Nasjonal transportplan i 2017 gjekk regjeringa ut med pressemelding om dette viktige prosjektet. Pressemeldinga sa fylgjande:

«Stad skipstunnel blir endeleg bygd. Tunnelen er eit viktig prosjekt på vestlandskysten, som vil vere verdifullt for den kystgåande delen av skipsfarten og næringslivet regionalt. No sørger regjeringa for ei sikrare, meir føreseieleg passering av det farlegaste og mest vêrharde havstykket langs norskekysten for godstransport.»

Stad KrF meiner at: «No må regjeringa levere på denne lovnaden!»

Eit samla næringsliv og eit samla politisk miljø på Vestlandet krev oppstart av arbeidet med Stad skipstunnel i 2021.

Ny veg frå Kjøde til Maurstad

Stad KrF vil be administrasjonen i Stad kommune om å greie ut kva høve ein har for å lyfte initiativet om veg med tunnelløysing frå Kjøde til Maurstad på nytt. Dette vil vere ein god vegtrasé for framtida. Stad KrF vil også sjå den i samanheng med ein eventuell bilveg parallelt med skipstunnnellen mellom Eide og Kjøde.

Skuleruta i Stad kommune

Stad KrF ynskjer å samordne skuleruta i Stad kommune slik at elevane frå 1. til 4. klasse kan ha fri heile onsdagen. Familiepolitisk står Selje-modellen som best tenleg.