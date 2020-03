Bruker Sogn og Fjordane som førebilete

Nyhende

Tingrettane i Noreg er i dag delt inn i 60 rettskrinsar med til saman 69 rettsstadar. Rettskrinsen er domstolen sitt geografiske område, medan rettsstaden er staden der ein domstol held til.

Justis- og beredskapsdepartementet tilrår å oppretthalde alle dagens rettsstadar, men å slå saman rettskrinsar. Domstolane vil med departementet sitt framlegg få større geografiske område med fleire rettsstadar innanfor éin krins.

‒ Sogn og Fjordane tingrett arbeider i dag etter denne modellen. Erfaringane derifrå er gode, poengterte justisminister Monica Mæland på ein pressekonferanse i dag.

Alternativt framlegg

Domstolkommisjonen kom i fjor haust med sitt framlegg som gjekk langt i å redusere talet både på rettskrinsar og rettsstadar.

Justisminister Monica Mæland meiner at det er å gå for langt, og departementet har difor sendt eit alternativt framlegg på høyring, der ein altså beheld alle dagens rettsstader, men reduserer talet på rettskrinsar.

På ein pressekonferanse om saka i dag viste justisministeren til Sogn og Fjordane som eksempel på at ei slik løysing fungerer godt. Her er det ein tingrett, Sogn og Fjordane tingrett, lokalisert til Førde, men med rettsstadar både i Sogndal og på Nordfjordeid.

Ei god ordning

Når det gjeld Sogn og Fjordane-modellen spelar jordskifterettane ei viktig rolle, på Nordfjordeid ved at dei deler på både rettslokale og personalressurs.

‒Vi deler ei stilling med jordskifteretten. Det er ei effektiv og god ordning for oss. Samarbeidet gjer at vi kan gjennomføre saker som gjeld Nordfjord på Eid. Det seier sorenskrivar i Sogn og Fjordane tingrett, Terje Mowatt. Han legg til at tingretten nok ville ha prøvd å få gjennomført rettssaker i Nordfjord uavhengig av jordskifteretten sin eksistens, men det at ein kan samarbeide gjer det langt enklare for tingretten å levere sine tenester.

Lettare å oppretthalde

‒ Vi får veldig god hjelp. Det er mykje lettare å oppretthalde og utvikle tilbodet vidare. Eg håper at jordskifteretten på Eid blir verande, seier Mowart. Han peikar på at det for tingretten sin del er enklare å samle fagmiljø og heller sende dommarar ut til rettsstadene. Når det gjeld jordskifte, som har sakene knytt til fast eigedom, så er ein avhengig av nærleik til eigedommar og det er naturleg at dei er meir desentraliserte.

I dag er tingrettane og jordskifterettane to skilde einingar, men begge har domstoladministrasjonen som si overbygning.

Mowatt håper på eit endå tettare samarbeid med jordskifterettane i framtida, for å kunne utnytte dei samla ressursane til både tingrettane og jordskifterettane best mogeleg.

‒ Er litt stolte

‒ Vi er litt stolte over at Sogn og Fjordane-modellen blir trekt fram som eksempel for resten av landet. Det seier leiar for Nordfjord jordskifterett, Eivind Helleland. Han peikar på at jordskifterettane er heilt avgjerande for å kunne ha ein Sogn og Fjordane-modell, men tykkjer at det er litt påfallande at regjeringa viser til ein modell i eit fylke som dei har lagt ned.

Jordskifterettsleiaren registrerer at det i departementet sitt alternative framlegg, som no er sendt ut på høyring, ikkje er teke stilling til dei framtidige rettskrinsane når det gjeld jordskifteretten.

Høyringsfristen er 2. mai.

