– Livet er fullt av tilfeldigheiter

Nyhende

Få om nokon har sett så tydlege fotefar etter seg i lokalsamfunnet som Gunvald Ludvigsen. I Eid har han hatt jobbar som rådmann, banksjef, sjukehusdirektør. Han har hatt verv i samfunnet som kommunestyrerepresentant, ordførar og stortingsrepresentant. I tillegg har han hatt ei rekkje politiske verv og styreverv. No har han bestemt seg for at nok er nok, og går over i pensjonistane sine rekkjer.