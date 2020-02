Får gode vennskap på tvers

Nyhende

Vi har blitt gode til å fange opp ting veldig tidleg og gripe tak i det med ein gong. Det seier miljøkoordinator ved Stryn vidaregåande skule, Therese Dispen. Ho er ikkje i tvil om at det sterke fokuset på elevmiljø og trivsel er ei svært viktig årsak til at dei oppnår slike gode resultat. Therese opplever elevmassen som ein veldig god gjeng og observerer at det er vennskap i alle retningar og på tvers av utdanningsprogramma.

Kantina på Stryn vidaregåande er det bankande hjartet på skulen der vennskapsband vert knytte og der det går føre seg ulike fellesaktivitetar.

Då vi tok turen innom, var det «pysjdag» og full rulle med konkurransar der elevar frå tre trinn kjempa mot kvarandre i vennskapleg kappestrid, og der det vanka godteri som premiar på ein ganske alminneleg måndag.

Miljøkoordinator Therese står på ein stol og koordinerer det heile. Ho har strømpebukser, vassflasker og bossekkar klare for dei som skal i elden. Elevane går «all in», til vill jubel frå tilskodarane.

Vi møter Vg2-elevane Kjell Sunde Haugen frå reiseliv, Marte Lunde Sætre frå studiespesialiserande og Ina Kristin Sørland Breidablik frå helsearbeidarfag. Dei opplever at det er ein god miks i vennskap mellom ulike klasser.

– Vi har våre vennegjengar, men kan lett gå på tvers av desse, seier Marte.

– Vi som går 2. året på yrkesfag kan til dømes vere med på russefeiringa på lik linje med 3. klassingane på studiespesialisering, og russen arrangerer ein del aktivitetar der dei inviterer alle dei andre elevane med, fortel Kjell og Ina.

Kjell, Ina og Marte er tre av i alt 24 engasjerte elevmentorar, som har i oppgåve å passe på at årets 1. klassingar har det bra og finn seg godt til rette på skulen.

Dei forklarer at det fungerer slik at to-tre mentorer har ansvar for ei klasse, som dei tek med på omvising og skal følgje opp. Spesielt den første tida om hausten arrangerer mentorane mange bli kjent-leikar og andre aktivitetar som er med på å legge til rette for eit godt skulemiljø der alle blir inkluderte. Dei har til dømes ulike samarbeidsøvingar som gjer at elevane blir kjende på tvers av ulike fag.

Miljøkoordinatoren forklarer at dei tilpassar aktivitetstilboda til den elevmassen dei har, og ser at elevane no har meir behov for aktivitetar som kvikkar opp skulekvardagen framfor kveldsaktivitetar. Mange av elevane er nemleg travelt opptekne med trening og jobb etter skuletid. Men ei gruppe av elevane har skulen eit ekstra fokus på, og det er hybelbuarane. Desse får god oppfølging og mellom anna gratis heimelaga middag kvar torsdag etter skulen.

Til Therese og andre i team for elevtenester kan elevane gå med små og store utfordringar. Teamet jobbar målretta for at elevane skal få god oppfølging og føle seg trygge i skulekvardagen.

– Er det eit problem, så er Therese ei av dei vi kan gå til, enten det er fagrelatert eller noko anna, seier Kjell.

– Ho er veldig flink til å ta imot nye som kjem. Vi blir tatt på alvor om det er noko, seier Ina. Ho gjekk sjølv første året på Måløy vidaregåande skule, men opplevde det ikkje som problematisk å skifte skule frå 1. til 2. år. Ina kjende i utgangspunktet veldig få i Stryn, men vart tatt godt imot. Ho er spesielt godt nøgd med at her i Stryn er alle elevane samla i eitt bygg, og at skulen tek felles aktivitetar seriøst.

Temadagar som pysjdag og vaffeldag er populært. Før jul er det nissefest med graut og juleball der lærarane både lagar maten og serverer. I påska kjem påskeharen, og elevane må leite høgt og lågt etter gullbillettar som kan vekslast inn i påskeegg.

Valentinesdag vert sjølvsagt markert. Dei har også hatt temadag Gender swap, der også lærarane stilte sporty opp som motsett kjønn.

Skulen legg også til rette for seriøse arrangement som trafikktryggingsdag i samarbeid med alle naudetatane, der elevane får prøve seg på alt frå bruk av hjartestartar til brannsløkking. Her blir ikkje noko gjort halvvegs. Ved hjelp av blodige markørar og bilvrak, får elevane oppleve redningsarbeid på nært hald, mellom anna korleis brannvesen skjer folk laus om dei sit fastklemde etter ei ulukke.

