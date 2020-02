E-sport på timeplanen=kjekkare skuledag

Nyhende

Det er litt kjekkare å skulle stå opp for å gå på skulen når ein får bruke litt av tida på dataspel, seier Alexander Bortne. Han går andre året på studiespesialiserande ved Firda vidaregåande skule på Sandane. Der han også har valt fem timar i veka der han kan halde på med sin kjære hobby, eller kanskje livsstil. Toppidrett med e-sport er eit programfag elevane i år kan velje i andre og tredje klasse ved Firda vidaregåande skule. Alexander kan fortelje at dataspel har vore ei interesse så lenge han kan hugse.

– Eg var vel rundt fem år når eg oppdaga speling for første gong. Etter det har det blitt stadig meir, seier han som i dag kan spele opp til åtte timar på ein dag/kveld. Men no er han altså blitt litt meir strukturert, og gløymer ikkje at han skal sove når natta kjem.

– Før kunne eg sitje oppe ut over natta å spele. Rundt klokka tolv var det slik at eg skulle berre spele litt til, men så sprang tida ifrå meg. Neste gong eg såg på klokka kunne den vere halv fire om natta. Men eg kom meg alltid opp om morgonen for å gå på skulen altså, seier han som i dag har fått meir kontroll på både speletid, søvn og læring når det gjeld dataspel.

Hausten 2019 var første skuleåret Firda vidaregåande skule prøvde tilbod om e-sport som eige programfag. Forslaget vart møtt med ein viss skepsis, men etter kvart som ein sette seg inn i korleis eit slikt fag måtte byggast opp, endra det seg fort. Skulen såg moglegheiter gjennom dette faget og eit halvt år med erfaring har ikkje fått nokon til å angre på forsøket. Tvert om har skulen bestemt at dette faget blir ein del av fagtilbodet også neste skuleår.

– Det ligg mykje viktig og positivt i dette faget, både meistring, personleg utvikling og livsmeistring, seier avdelingsleiar Magne Larsen. Faget Toppidrett e-sport kan ein velje som sitt valfrie programfag på alle dei ulike linjene ved skulen. I dag er det sju elevar ved skulen som har dette programfaget, fire frå studiespesialiserande, ein frå idrettslinja og to frå musikklinja.

– Det er ikkje slik at vi berre kan sitje inne i vår eiga boble å game lenger. Vi må analysere, planlegge og strukturere korleis vi jobbar med spelinga. Det kan også bety at vi avgrensar tida til eit bestemt timetal kvar dag. Og så må vi passe på å få i oss sunn mat og drikke, sove nok og trene. Det er nesten slik som Magnus Carlsen og sjakk. Ein må halde seg i form for at hjernen skal fungere. Det er slutt på tida med berre brus og chips framfor skjermen, seier Alexander. Saman med dei andre har han lært mykje av læraren og instruktøren, som dei har.

– Vi har ein instruktør som sjølv er god på e-sport. Han er til stades når vi spelar for å gje oss gode tips og råd undervegs. Og så må vi øve på det vi ikkje er så gode til. Vi må spisse korleis vi jobbar med idretten vår, slik at vi blir betre, seier Alexander og får støtte frå dei andre.

Marie går på musikklinja og har valt e-sport som sitt valfrie programfag. Ho har lyst til å halde fram med e-sport, og lage design til nye spel.

–Når eg spelar så får eg ofte idéar til nye spel, og korleis dei kunne vere forma ut. Både når det gjeld design, men også musikk. Draumen i framtida må vere å kunne designe sitt eige spel, og så komponere musikk som kan leggast på, seier Marie.

Også Isak Dombestein, som går siste året på musikk, kan tenkje seg å lage sine eigne spel.

–Draumen er å kunne leve av å halde på med e-sport, seier han.

Einaste skulen med e-sport

Firda vidaregåande skule er den einaste vidaregåande skulen i tidlegare Sogn og Fjordane som tilbyr e-sport på timeplanen.





Hausten 2019 vart e-sport starta opp som eit forsøk ved Firda, og komande haust vil skulen tilby seksten plassar i dette programfaget.

Programfaget toppidrett e-sport er med nokre veldig få unntak tilgjengeleg for alle elevar ved Firda. Men for å få ta dette programfaget må ein søkje om plass. Dette gjer skulen for å kartlegge personleg motivasjon, nivå og interesse hjå dei aktuelle elevane.

Avdelingsleiar Magne Larsen ved skulen seier at motivasjon og interesse for faget er viktig.

–Er det mange søkjarar til hausten må vi plukke ut dei som vi opplever som mest motiverte og mest eigna til å gjennomføre eit slikt fag, seier Larsen.