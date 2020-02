Aktor statsadvokat Kristine Herrebrøden

Påstand om fengsel i eit år seks månader

Statsadvokat Kristine Herrebrøden la ned påstand om fengsel i eitt år og seks månader for den 55 år gamle mannen frå Nordfjord som er tiltalt for aktlaust bildrap etter at to kvinner vart påkøyrde og mista livet 3. juledag 2018.