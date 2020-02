Etterlatne forklarte korleis dei har opplevd tragedien

Nyhende

Første dag av rettssaka mot den 55 år gamle mannen frå Nordfjord som er tiltalt for aktlaust bildrap etter at to kvinner vart påkøyrde og mista livet 3. juledag 2018, gjekk med til avhøyr av den tiltalte.

Dag to i rettssaka gjekk med til vitneavhøyr. På vitnelista stod personar som kom til ulukkesstaden etter ulukka, politi og helsepersonell.

Dag tre i retten starta med nye vitneavhøyr. Etterlatne og pårørande fekk også høve til å fortelje retten både om korleis dei opplevde den tragiske ulukkeskvelden og dei 14 månadane som har gått sidan dei to venninnene Anne Lise Sæthre og Marit Johanne Røed døydde.

Steffen Sundal, som til Marit Johanne Sundal fortalde retten at han sat heime då han fekk beskjed frå ein slektning at det hadde skjedd ei tragisk ulukke, der hans mot var involvert. Og korleis han opplevde å kome til staden der mora var påkøyrt og drepen. Han fortalde også retten om korleis det var å miste ei mor som var uerstatteleg.

–Mamma hadde eit stort hjarte og viste omsut for alle. Ho var opptatt av at alle skulle ha det så bra som mogleg. Ho var inkluderande og var det noko eg lurte på så var det alltid mamma eg gjekk til. Ho var rett og slett uerstatteleg som oss, sa Steffen Sundal, sonen til avdøde Marit Johanne Røed Sundal.

Også Jon Kåre Sæthre, ektemann til Anne Lise Sæthre, forklarte retten korleis han opplevde ulukkeskvelden og korleis tida etter at hans kjære Anne Lise så tragisk mista livet.

–Det var eit forferdeleg sjokk å bli fortalt at Anne hadde blitt påkøyrd og drepen. Vi hadde langt på veg planlagt korleis vi skulle møte pensjonisttilværet. Alle tinga vi skulle gjere. I dag kan eg seie at eg ikkje ofrar det minste energi på korleis den tiltalte i saka, sjåføren som køyrde bilen, har det. Han må ta konsekvensen av det han har gjort, sa Jon Kåre Sæthre i si svært sterke forklaring til retten.

Den raude tråden i ektefellen handla mykje om sterkt sakn og sorga etter ulukka.

–Våre tre søner bur på andre stadar i landet, og er ikkje her i dag. Men eg kan seie at eg også snakkar for dei, sa han.