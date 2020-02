Nyhende

I dag starta rettsaka der ein mann i 50-åra er tiltalt for aktlaust bildrap etter at to kvinner mista livet i ein påkøyrsel i Kjølsdalen i romjula i 2018. Mannen var rusa på amfetamin, men nektar straffskuld.

Tiltalt for aktlaust bildrap

Politioverbetjent Jan Bjarte Skrøppa gjekk gjennom åstadsrapporten etter dødsulukka.

Skrøppa synte fram bilete av bilen til tiltalte etter ulukka. Bileta syner skadane på bilen, som oppstod då bilen traff dei to avdøde og muren ved gangvegen på riksveg 15 i Kjølsdalen.

På spørsmål frå forsvarar, seier Jan Bjarte Skrøppa at dei ikkje fann nokon spor etter bilen i vegbana. I grusen på gangvegen var det tydelege hjulspor. Bilen var i forskriftsmessig stand, opplyser kriminalteknikaren, ifølgje NRK.

Sivilingeniør Erik Aanerud meiner å kunne slå fast at bilen hadde ei fart på 69 km/t då den traff dei to kvinnene på gangvegen i Kjølsdalen. NRK skriv at han slår også fast at tiltalte neppe rakk å bremse før han køyrde på kvinnene.