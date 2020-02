Nyhende

– Eg kan ikkje sjå at det er tvil om at vi har prioritert Strynefjellet først, seier ordførar Per Kjøllesdal til avisa Fjordingen. Han stiller seg noko undrande til kritikken som har kome i høve uttalen til NTP frå Nordfjordrådet.

– At Skredestranda står først er fordi den geografisk ligg før Strynefjellet på veg frå Måløy til Otta, men kva som hastar mest er det ingen tvil om. Det er Strynefjellet, seier stryneordføraren til Fjordingen.

Også dei to andre ordførarane i Nordfjordrådet stiller seg bak presiseringa frå Kjøllesdal.

