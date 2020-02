– Ser fin ut på papiret

Nyhende

Stryn formannskap gjorde torsdag med 4 mot 3 røyster vedtak om å stille seg bak ein felles uttale frå Nordfjordrådet om NTP. Dette får tidlegare Høgre-ordførar Sven Flo til å rase. Avisa Fjordingen skriv at Sven Flo er kritisk til Nordfjord-ordførarane sin fellesuttale til NTP. Han fryktar uttalen set E39 og rv15 Strynefjellet på spel.

‒ Uttalen kan sjå fin ut på papiret, men les ein den grundig så ligg det ein del tankar om omkamp her, seier Flo. Han viser til at det har blitt jobba knallhardt for trasevalet, på både sentralt og lokalt hald, og seinare gjennom kommunedelplanen, for å posisjonere seg best mogeleg i høve NTP. – Vi i Høgre meiner ein del av uttalen forringar mogelegheita for å komme i posisjon, seier Flo til avisa.