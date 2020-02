Tilrår attval av Sigurd Reksnes (Sp) som fylkesleiar

Nyhende

Valnemnda i Senterpartiet i Sogn og Fjordane innstiller på attval av Sigurd Reksnes frå Stad som fylkesleiar for to nye år. Nestleiarane Karoline Bjerkeset frå Gloppen og Morten Askvik frå Hyllestad er ikkje på val.

Sigurd Reksnes har vore fylkesleiar i fire år og er no innstilt for to nye år. Reksnes har lang politiske røynsle og var mellom anna gruppeleiar for Senterpartiet i Sogn og Fjordane fylkesting i førre periode og han har fleire periodar bak seg som medlem av kommunestyre og formannskap i Eid kommune. Han held fram som medlem i det nye Vestland fylkesting.

– Valnemnda er glade for at Reksnes ynskjer å gå på ein ny periode som fylkesleiar seier Marius Strømmen som er leiar i valnemnda.

– Sigurd har gjort ein solid jobb som fylkesleiar i den perioden han har hatt dette vervet og eg er heilt trygg på at han vil halde fram med å gjere ein god jobb for Senterpartiet i Sogn og Fjordane og våre saker også framover. -Med regionreform og viktige politiske utfordringar framover er kontinuitet viktig seier Strømmen.

Senterpartiet har bestemt å halde fram med to fylkesorganisasjonar i det nye Vestland fylke.

Valnemnda si innstilling:

Fylkesleiar Sigurd Erlend Reksnes – Stad (attval) 1. nestleiar Karoline A. Bjerkeset – Gloppen (ikkje på val) 2. nestleiar Morten Askvik – Hyllestad (ikkje på val) Studieleiar Erling Sande – Gloppen (ny) Styremedlem Jan Herstad – Sunnfjord (ikkje på val) Styremedlem Marit Aakre Tennø – Luster (attval) Styremedlem Ingeborg Sivertstøl – Sogndal (ny) Senterkvinnene Britt Domben Mulelid – Bremanger (ny) Senterungdomen Sander Solheim – Kinn (ny) Fylkestingsgruppa Aleksander Øren Heen – Årdal Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete – Lærdal 1. vara Rune Hegrenes – Sunnfjord (attval) 2. vara Gunn Åmdal Mongstad – Solund (ny som vara) 3. vara Sidsel Kongsvik – Kinn (ny) 4. vara Jakob Ruud – Sogndal/Senterungdomen (ny) Vara Senterkvinnene Kristina Tomasgard – Gloppen (ny) Vara Senterungdomen Nina Hjartholm – Gulen (ny) Svein Orheim – Bremanger (ny) Vara fylkestingsgruppa Jenny Følling – Sunnfjord Observatørar:

Fylkessekretær Per Rune Vereide – Gloppen Fylkesordførar Jon Askeland – Alvær Organisasjonssekretær Torunn Flatjord – Gloppen