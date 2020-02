Rekordomsetning av sentrumsleilegheiter

Nyhende

Byggjebransjen har gode tider på Nordfjordeid for tida. Det er stor byggjeaktivitet i desse dagar, og etterspørselen er på topp. Fleire titals bueiningar er under oppføring, eller nyinnflytta. Det er både nyetablerarar, huseigarar og innflyttarar som no vil bu lettvint og sentralt. Litt tregare går det i byggjefeltet Hogaåsen, men og der er det byggjeaktivitet.

Golvsengane

På Golvsengane i sentrum er no alt tomtearealet selt. I nord mot Fossevegen er Din Bustad AS i ferd med å føre opp fem husvære. To er innflytte tidlegare, og 2 står igjen i eit siste byggjesteg.

Dagleg leiar Vegard Meland opplyser at husværa er på 132 kvadratmeter inkludert carport, og prisen varierer mellom 3,645 og 3,725 millionar kroner. Tre husvære vil vere innflyttingsklare til sommaren, og to til nyttår. Han er godt nøgd med god framdrift i prosjektet sidan starten, og at dei har treft godt i marknaden med sine planløysingar.

26 bueiningar

Opal Entreprenør AS er i gang med eit større prosjekt, Eidatunet, søraust på Golvsengane. I alt er det 26 bueiningar i dette prosjektet. Første byggjesteg består av seks tomannsbustader med kvar eit bruksareal på 125 kvadratmeter. Ein av dei er alt innflytta.

I tillegg er ein i gong med bygging av leilegheiter. Det er planlagt i alt tjue husvære, og Jannicke Hagen Henden i Opal Entreprenør AS opplyser at dei fyrste kan flytte inn før jul.

Bruhola

Riba Eiendom AS har nettopp ferdigstilt eit prosjekt med seks leilegheiter i Bruhola nær skuleområdet. Dagleg leiar Jøran Rise fortel at prosjektet består av 4 leilegheiter på 84 kvadratmeter til ein pris av 3,399 millionar kroner, og to på 67 kvadratmeter som kostar 2,699 millionar kroner. Det har vore stor interesse for leilegheitene, som vart tidleg selde. Nyleg har alle flytta inn i dei nye leilegheitene sine.

Englundtunet

Byggjeleiar Jan Ole Eikås opplyser at alle dei 11 leilegheitene i prosjektet er selde, og innflytting vil skje i april. Leilegheitene varier i storleik mellom 51 og 75 kvadratmeter, og prisen ligg på mellom 2,075 og 2,690 millionar kroner. Ein kan velje mellom eitt og to soverom.

Også i dette prosjektet har etterspørselen vore god, og dei kunne lett ha selt fleire leilegheiter. Leilegheitene er tilrettelagt for ulike brukargrupper. Bygget har heis og er på tre etasjar.

Sagaparken Panorama Blokk B

Dagleg leiar i Dvergsdal og Sunde AS, Andre Sunde, kan fortelje at heile blokka består av 15 leilegheiter i fem etasjar. Alle dei største leilegheitene er selde, og innflytting er i full gang. Det står att å selje tre leilegheiter på 60–81 kvadratmeter som kostar mellom 3,635 og 4,785 millionar kroner.

Dvergsdal og Sunde har ein tomt til i Sagaparken, der det vil bli oppført ei blokk til med leilegheiter.

Hogaåsen

Fjordabladet får opplyst i kommunen, at sidan tomtefeltet var klart i 2017 er det selt 10 tomter. I tillegg er tre tomter reserverte i opp til eitt år. Prisen er i 2020 780 kroner per kvadratmeter alt inkludert.

Leiv Jonny Endal og familien på fem er i ferd med å flytte inn i eige hus i Hogaåsen.

– Det blir ganske dyrt, tykkjer han. Prisen på nye hus i Hogaåsen, kjem gjerne på mellom fem og sju millionar, og då er tomteprisen på bortimot ein million medrekna. Familien sel huset sitt på Langeland, og gler seg til å flytte inn i nyhuset, og ikkje minst den fine utsikta.