Ny norsk artist klar

Nyhende

Det var den norske artisten Cezinando som vart klar då Malakoff hadde artistslepp fredag. Det er Kristoffer Cezinando Karlsen som står bak artistnamnet. Den norske artisten har låtar som «Håper du har plass» som har over 23 millionar streams på Spotify og var på mange måtar hans store nasjonale gjennombrot, «Ingenting blir det same men saman for meg» som har over 8 millionar streams og «Er dette alt» som har over 9 millionar streams.

Same dag som Cezinando vart klar for Malakoff, altså 21 februar, kom også hans femte album «Et godt stup i et grunt vann».

Ifølgje Malakoff skal Cezinando avslutte torsdagen.

Desse er klar

I tillegg til Cezinando som vart klar fredag, er 15 andre band og artistar klar for Malakoff 2020 som går av stabelen 16.-18. juli. Desse er The Hellacopters, Cult of Luna, Flogging Molly frå USA, The Hives frå Sverige, Astrid S, Bjørn Eidsvåg, britiske Yungblud, Nothing But Thieves frå Storbritannia, Bo Kaspers Orkester frå Sverige, Dagny, The Hu frå Mongolia, Bokassa, Charlie Rackstead & The Sticklesbergen Rambles, Drittmaskin og Jackbow. Totalt 28 artistar skal spele på Malakoff.