Tar ikkje attval i styret i Tine

Nyhende

Ifølgje avisa Nationen har Cecilie Bjørlo varsla at ho ikkje kjem til å ta attval i konsernstyret i Tine.

Bjørlo, som er mjølkebonde i Stad kommune, har no vore i styret sidan 2012, altså åtte år. Ho har også vore styreleiar i Tine Vest mellom 2013 og 2015.

– No er det tid for at andre kan gå inn i styret og gjere ein jobb for TINE-eigaren og for selskapet, skriv Bjørlo i ein e-post til Nationen.

Bjørlo skal med dette vere det tredje styremedlemmen i Tine som trekk seg på kort tid. Dei siste vekene skal også nestleiaren i Tinestyret, Nils Asle Dolmseth, ha varsla at han ikkje tar attval i styret.