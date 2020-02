Samde om samferdsle

Nyhende

I uttalen vert det peika på at dei største utfordringane Nordfjord-regionen har for å kunne ta ut utviklingspotensialet i regionen, er gode og sikre sambindingsvegar og gjennomfartsårer på land og sjø. Regionen er nord/sør delt av Nordfjorden og Utvikfjellet. For store delar av Nordfjord samt delar av Møre og Romsdal gjer smale tunnelar og usikker vinterveg over Strynefjellet aust/vest sambandet særs krevjande for næringslivet, samtidig som Stadhavet er ei sperre for transport til havs.