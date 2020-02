– Meinte vi hadde ein avtale

Nyhende

Det seier dagleg leiar i Retail Eigedom AS, Jan Petter Larsen, og dagleg leiar i Rema Etablering Nordre Vestland AS, Magne Jan Vik. Begge siktar dei til uttalar som har kome i etterkant av at det vart kjent at det nyskipa selskapet, Nordfjord Apotek AS som er ein del av Apotek 1- kjeda, vil etablere utsal på Stokkenes Næringspark.