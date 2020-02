Politikarane må vente

Nyhende

Falck Renewables Vind AS har søkt Stad kommune om dispensasjon i samband med endringar av tilkomstveg til utbyggingsområdet på Okla. Eit samrøystes Selje kommunestyre vedtok i oktober 2019 å be Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å vurdere konsesjonen for vindkraft i området på nytt. NVE såg ingen grunn til å vurdere konsesjonen på nytt, og sende saka vidare til Olje og energidepartementet (OED). Der ligg den framleis. Etter at NVE heller ikkje ville gje saka utsetjande verknad, kom dispensasjonssøknaden for endringar i tilkomstvegen frå utbyggar.

Både Statens vegvesen og Fylkesmannen i Vestland har gitt uttale i høve endringa av tilkomst til området for vindturbinar på Okla på Stadlandet. Statens vegvesen konkluderer i sitt var med at det ikkje ligg føre tilstrekkeleg dokumentasjon for å vurdere dispensasjonssøknaden. Fylkesmannen konkluderer med at Stad kommune ikkje bør fatte vedtak etter plan og bygningslova før endeleg konsesjon eventuelt ligg føre.

Etter det Fjordabladet får opplyst hos Stad kommune, så tek dei sikte på å handsame dispensasjonssøknaden for omlegginga av tilkomstvegen på møte den 10. mars, altså om tre veker. Bård Inge Fløde, som representerer «innbyggarinitiativet» som har kjempa mot vindkraftutbygginga på Stadlandet i lang tid, ber politikarar i eigen kommune om ikkje å ta i denne saka før alle formalitetar er i orden. Ikkje minst gjeld dette OED si endelege vurdering av konsesjonen.

Det er eit rimeleg krav Bård Inge Fløde stiller. I alle saker vi kjenner til er det faktisk slik at alle formalitetar vere på plass før ei sak blir sluttført, eller at arbeidet kan starte opp. I denne saka, der innbyggarane har vist stort engasjement, er det kanskje ekstra viktig å gå varsamt fram. Ikkje minst fordi dei som bur i, og er brukarar av området i lang tid har følt seg overkøyrde av avgjerdstakarane. Ein kan vere usamd eller samd i om vi har bruk for vindkraft. Her handlar det om respekt.