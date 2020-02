Eid og Selje med 25,2 mill. i pluss

Nyhende

I Selje kommune var det eit mindreforbruk på drifta i 2019 på 6,1 millionar kroner. Det var også 3 millionar kroner i høgare skatteinntekter enn budsjettert, og høgare inntekter og lågare utgifter enn føresett på lån og kapitalplasseringar.

I Eid kommune er dei største avvikspostane i 2019 høgare skatteinntekter (3,4 millionar kroner), høgare avkasting på fondsplasseringar (3,3 millionar kroner) og mindreforbruk/meirinntekter på drifta (2,9 millionar kroner). Det var også lågare avsetnad til pensjonsfond og høgare renteinntekter enn budsjettert.

Rekneskapen er enno ikkje revidert, slik at tala som no er levert SSB er førebelse. Rekneskap og årsmelding for 2019 skal handsamast i Stad kommunestyre 7. mai 2020. Overskotet vil bli tilrådd sett av til kommunens disposisjonsfond og rente-/avkastingsfond.

‒ Det betyr svært mykje at vi kan gå inn i det krevjande oppstartsåret av ein ny kommune med eit så solid resultat for dei to gamle kommunane i 2019 i botnen. Det har vore gjort eit imponerande arbeid på alle nivå i dei to kommuneorganisasjonane for å halde økonomisk kontroll i ei krevjande omstillingstid. No ser vi at dette har lukkast – både i Eid og Selje. Det skal alle tilsette i det som no er vår felles kommune gle seg over og vere stolte av, seier kommunedirektør i Stad, Åslaug Krogsæter.

‒ Resultatet syner likevel at vi enno er for sårbare for svingingar i finansmarknaden og av ytre tilhøve som rentenivå og premiejustering av pensjon. Resultatet er difor inga kvilepute – vi må arbeide vidare i Stad kommune for å få ei drift som i størst mogleg grad er uavhenging av slike ytre tilhøve, seier Krogsæter.

‒ Eg vil på vegne av det politiske miljøet få gje uforbehalden ros til heile kommuneorganisasjonen for å ha lukkast med å få i mål eit så solid økonomisk resultat i det siste driftsåret til Eid og Selje, seier ordførar i Stad, Alfred Bjørlo. – Resultatet syner at fellesskapskjensla i Stad kommune har vore til stades i heile omstililngsperioden. Begge dei gamle kommunane har lagt seg i selen for å halde budsjettrammer og god økonomisk kontroll, slik at vi no kan gå inn i arbeidet med den nye kommunen på best mogleg måte, seier Bjørlo.