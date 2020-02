Mykje nedbør og høg flo

Nyhende

Einingsleiar for kommunalteknikk i Stad kommune Hans Peter Eidseflot var veldig glad for at det var lite vind, og at den vinden som var meldt var litt meir austleg, noko som er gunstig med tanke på vatn frå fjorden inn mot Sjøgata og Nordfjordeid sentrum.

I store delar av Sjøgata er det først og fremst kombinasjonen av høg vass-stand og vind som fører til problem.

Høg vass-stand på Nordfjordeid i dag Thorleif Jakobsen har teke seg ein runde med fotoapparatet sitt i dag for å dokumentere den høge vass-standen.

Dobbel belastning

– No har ein hatt ein situasjon der det blir tilført mykje overvatn på grunn av mykje nedbør, samstundes som floa kjem høgt opp. Det inneber dobbel belastning. Her får ein verkeleg prøvd ut kapasiteten og funksjonen, seier Eidseflot.

Det mest kritiske punktet ved Sjøgata er Hola. Der er det nokre utfordringar. Søndag regna det kraftig, og då vass-standen var på det høgaste i middagstida, fløymde kloakken opp frå ein kumme der.

– Har dette noko samanheng med at grunnen sig i Hola?

– Det kan vere ei medverkande årsak. Det har blitt flatare. Ein har ikkje lenger det fallet som ein hadde, seier Eidseflot. Han forklarer at kommunen har avløpsanlegg langs heile Sjøgata, og det er fare for at det trenger inn sjøvatn.

Sjekka leidningsnettet

Då Fjordabladet snakka med Eidseflot måndag føremiddag var dei framleis litt usikre på kva som var årsaka til problema i Hola.

– Det vi no veit er at i går kom det sjøvatn inn i avløpsleidningane og fylte dei, slik at ei blanding av sjøvatn og avløpsvatn steig opp. Tilbakeslagsventilane fungerte, så der kom ikkje noko inn i husa. Vi har mellombels stengt to kummar no for å hindre at det stig opp i kummane igjen. Men vi leitar framleis etter kvar sjøvatnet trengjer inn, og det er ein langsiktig jobb å førebyggje, seier Eidseflot. Han fortel at det i samband med opprustinga vart sett ned ein pumpestasjon ved Godsterminalen, som skal hjelpe på, slik at ein ikkje skal vere avhengig av sjølvfall. Ein er også spent på korleis endringane i Alleen vil påverke situasjonen. Der blir kloakken i stor grad no ført til reinseanlegget på Mehl.

– På kort sikt så må vi sjekke at leidningsnettet fungerer som det skal, mellom anna at røra er opne, ein stenger av dei kummane ein kan, for å sikre at vatn ikkje kjem inn i kjellarar. Utifrå erfaringane må ein sjå om ein må gjere førebyggande tiltak, seier Eidseflot

Har kontroll på kummane

Då Fjordabladet var bortom Hola i halv tolvtida i går føremiddag, kunne vi konstatere at teknisk hadde fått kontroll på kummane, men der var restar etter kloakk frå dagen før. Under ein av kummane på Almenningen var det berre fem cm før du kom ned på vatnet, og ved Sjøgata skvulpa det så vidt fram litt vatn på det lågaste punktet, og der låg restar av tang ved vegbanen.

Følgjer med i Selje

Hans Peter Eidseflot seier vidare at når det gjeld Selje sentrum, så er det først og fremst bryggene som ein følgjer med på, i Seljevågen, på Bø og ved klosteret, at innfestingane der ikkje får for mykje knekk.