Betre veg til Heggja bru

Nyhende

Det er byggjeleiarar i Statens vegvesen, Stig Arne Bugjerde og Pål-Anders Rindal, som har vore ansvarlege for prosjektet, som no nærmar seg avslutning. Berre litt finpuss som skal gjerast til våren, står att. Kveen AS frå Stryn har vore entreprenør for arbeidet, og har hatt 6-7 mann i arbeid sidan i haust.