– Det er kult å dyrke sin eigen mat

Nyhende

Det seier Tore Aabakken som saman med Vivian Steinsåker var to av kring 200 hageinteresserte som var til stades for å la seg inspirere i Operahuset laurdag. Tore og Vivian flytta frå Oslo til småbruket på Blakset for to og eit halvt år sidan. Dei er allereie godt i gang med å dyrke gulrot og jordskokk, og dei har hatt stor suksess med å dyrke bondebønner og salat. Dottera på tre år tykkjer det er kjempestas å ete sjølvdyrka gulrøter og å knaske eigenprodusert salat, som er mykje betre enn den som ein får kjøpt på butikken.