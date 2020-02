Slutt for Bjelleklang

Nyhende

I midten av januar vart det klart at Bjelleklang hadde starta opp i Bergset og Vestitur sine gamle lokale i Eidsgata. Carlos Montero fortalde til Fjordabladet i januar at kona Karoline Castro Grijalba skulle kome å drive butikken i starten av februar. No ser det ut til at det er slutt på den nye klesbutikken Bjelleklang, som allereie har pakka ned skilt, utstillinga i vindauget og inne i butikken.