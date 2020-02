Kan bli høgare enn under Didrik

Nyhende

Meteorologisk institutt (Met) varslar om ekstremt høg vass-stand, raudt nivå, 10. og 11. februar for Vestland.

Varsel for strekninga Åna Sira til Stad: Natt til tysdag er det venta ekstremt høg vass-stand, estimert 80-100 cm over høgde oppgitt i tabellane for tidevatn.

Den høge vass-standen er ein kombinasjon av høgt tidevatn og oppstuving av vatn som følgje av vind mot kysten og lågt trykk.

Vass-standen vil vere høgst natt til tysdag mellom klokka 23.00 og klokka 03.00, og Met forventar at vass-standen vert høgare enn under ekstremvêret Didrik i januar.

Høg vass-stand på Nordfjordeid i dag Thorleif Jakobsen har teke seg ein runde med fotoapparatet sitt i dag for å dokumentere den høge vass-standen.