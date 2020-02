Jord-, sørpe- og flaumskredfare og fare for kraftige vindkast

Det er sendt ut varsel om jord-, sørpe- og flaumskredfare, gult nivå for heile Vestland fylke. Det er også fare for kraftige vindkast. Natt til søndag er det meldt kortvarig sørleg full storm 25 m/s på kysten, med vindkast over land kring 30-35 m/s.