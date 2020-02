Nyhende

Leiar Ein må lytte til folket Med flott fakkeltog på Seljesanden tysdag uttrykte folket si misnøye i bassengsaka. Dei er urolege over at dei planane som vart vedteke igjen er skrinlagde.

‒ Eg var ikkje invitert. Eg bruker å møte opp over alt der eg er invitert. Det seier Stad-ordførar Alfred Bjørlo. Ordføraren legg til at han var i Bergen på karrieremesse på det aktuelle tidspunktet, men han ville sjølvsagt ha sørga for at ein annan representant møtte i staden hans, dersom han altså hadde fått invitasjon.