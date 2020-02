‒ Målet er basseng i 2022

Nyhende

Stad-ordførar Alfred Bjørlo (V) seier til Fjordabladet at målet er at nytt basseng skal stå ferdig i løpet av 2022. Han peikar på at utgreiing av alternativ skal leggast fram for Stad kommunestyre seinast 29.oktober 2020. Og frå dei tek ei avgjerd, reknar han med at det går om lag to år.