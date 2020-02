Stadlandet FAU ønsker basseng på 25 meter

Nyhende

Stadlandet FAU v/ Helle Frogner har sendt uttale til sak om basseng der det går fram at dei ønsker eit basseng på 25 meter. Dei peikar på at i tillegg til svømmeopplæring vil eit slikt basseng kunne stimulere til etableringa av eit nytt fritidstilbod til både barn og vaksne. FAU skriv at det er ønskeleg at bassenget blir tilrettelagt for alt frå babysvømming til revmatikarar.