Rehabilitering av basseng på vent, skal greie ut alternativ

Nyhende

Formannskapet sitt vedtak som fleirtalet i kommunestyret slutta seg til.

1. Plan for rehabilitering av symjebasseng og garderobar ved Selje skule vert førebels sett på vent.

2. Det vert innan 31.05.2020 utarbeidd avtale og plan for sikring av at elevane ved skulane i tidlegare Selje kommune vert sikra tilfredstillande symjeopplæring. For skulane i tidlegare Selje kommune vert ansvaret for å forhandle fram desse avtalane frå og med starten av komande skuleår 2020/21 lagt til kommunalsjefnivå.

3. Det vert gjennomført ei enkel opprustning av garderobane ved Selje skule innanfor ein kostnad på kr 1.000.000,- eks mva.

4. Det vert utarbeidd rom- og funksjonsprogram med kostnadsoverslag og, evt skisser for symjebasseng, og fleirbrukshall i nærleiken av Selje skule. Brukarane (elevar/skule, idrettsorganisasjonane, m.fl) skal vere involvert i prosessen.

5. Det vert søkt etter samarbeidspartar, som kan vere interessert i eit samarbeid om realisering av symjebasseng i Selje. Resultat av drøftingar mv., samt økonomiske, administrative- og organisasjonsmessige konsekvensar skal vurderast.

6. Utgreiing etter pkt 4 og 5 skal leggast fram for Stad kommunestyre seinast 29.oktober 2020.

7. Kostnader etter pkt 3, 4 og 5 vert dekt over prosjekt 4503 Symjebasseng + garderobe Selje skule.