− Behov for informasjon

Nyhende

Tidlegare ordførar i Selje, Stein Robert Osdal (KrF), poengterte i sin appell under fakkeltoget for symjebasseng i Selje at ingen av dei nyvalde politikarane i Stad kommune var å finne i fakkeltoget. Kvifor var ikkje du til stades for å høyre kva folk i Selje hadde på hjartet, og for å få eit innblikk i korleis dei ser på dei vedtak som er gjort i utval og formannskap i «bassengsaka»?