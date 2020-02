Raudt varsel for snøskred

Nyhende

Det er omfattande ustabile forhold grunna store nysnømengde og vind som gjer at det er no sendt ut raudt varsel og stor fare for at naturlege snøskred vert utløyst i Indre Fjordane, ifølgje varsom.no.

I høgfjellet vil mykje nedbør og vind danne nysnøflak, og det er difor stor fare for naturleg utløyste tørre flakskred. Dei mest utsette områda skal vere Ø-vende leheng, skriv varsom.no. I tillegg er det fare for lausnøskred og glideskred. Det vert også melde om at eventuelle snøskred kan treffe skredutsette vegar og busetnad.

Ifølgje varsom.no bør ein difor unngå skredterreng og utløpsområde for skred, og i tillegg unngå å vere i område som har glidesprekker.

Torsdag vil det også vere stor snøskredfare og ifølgje varsom.no er det oransje varsel for Indre Fjordane, nivået under raudt varsel. Ifølgje Yr er det venta at temperaturane torsdag vil ligge på mellom 4 og 7 grader og lite nedbør i området.